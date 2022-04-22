Расходы Германии на росисйские нефть и газ в екущем году могут достичь рекордных значений. Об этом сообщает Deutsche Wirschafts Nachrichten.

14,3 млрд евро могут достичь немецкие расходы на российскую нефть. Ранее они составляли 11,4 млрд евро.

За газ Германии, по оценке издания, придется платить вдвое больше прежнего: 17,6 млрд евро вместо 88 млрд евро. Российский уголь обойдется стране примерно в 2 млрд евро.

Германия планирует отказаться от импорта угля и нефти до конца текущего года. Полный отказ от импортного газа запланирован к середине 2024-го.

Помимо большого разнообразия толпивных ресурсов, Россия может "похвататься" также научными разработками. Ранее «МК в Питере» сообщал, что в петербургском вузе изобрели сенсор для навигации космической и авиационной техники.