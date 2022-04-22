В Петербурге может появиться производство «Ситилинк»

Собственное производство в Петербурге может открыть компания «ситилинк», занимающаяся продажей бытовой техники и электроники. Данная информация была озвучена на открытии логистического центра и интерактивного шоу-рума «Ситилинк» на Пулковском шоссе генеральным директором компании Михаилом Славинским. Какую именно продукцию может выпускать новое производство в Петербурге пока не уточняется.

В настоящий момент компания планирует расширять сотрудничество с российскими поставщиками. В новом шоу-руме для их продукции будет выделена отдельная зона.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что россияне стали покупать меньше новых смартфонов. По сравнению с первой половиной февраля показатели продаж упали почти вдвое.