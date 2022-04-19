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Не меры, а курам на смех: IT-компании Петербурга лишатся поддержки городских властей

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© Фото: pixabay.com

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IT-отрасль в России и, в частности, Петербурга требует серьезной поддержки со стороны правительства и местных чиновников на фоне западных санкций. Однако руководство Санкт-Петербурга, похоже, решило отнестись к этому спустя рукава.

На встрече с представителями отраслевого бизнеса вице-губернатор Алексей Корабельников заявил, что Смольный готов предоставить поддержку отечественным компаниям. Однако в действительности озвученные меры оказались курам на смех, как сообщает "Вестник СЗФО", поскольку касаются больше налоговых послаблений, чем реальных и серьезных вливаний, в частности, финансового характера.

Особенно ярко это видно в сравнении с Москвой. Столичные власти позаботились о поддержке IT-сферы намного серьезнее, а безалаберный подход Смольного рискует обернуться массовым оттоком перспективных уроженцев Северной столицы в другие российские регионы.

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