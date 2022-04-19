В меню российских школ могут импортозаместить продукты

В российских школах может пройти ревизия меню. Об этом заявила начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская в ходе круглого стола «Импортозамещение в школьном питании».

Эксперт отметила, что на отечественную продукцию в школьных столовых могут быть заменены бананы, цитрусовые и ряд других продуктов. Подчеркивается, что меню детей должно остаться разнообразным — включать мясо, овощи и фрукты. Галина Яновская также уточнила, что использование в меню школьников отечественных продуктов позволит снизить стоимость питания.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 1 сентября в российских школах ожидается ряд изменений. Каждая учебная неделя будет начинаться с поднятия государственного флага и коллективного пения гимна Российской Федерации.