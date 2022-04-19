Ушедшие бренды в Петербурге могут заменить местные дизайнеры

Заменить ушедшие с российского рынка западные бренды одежды могут петербургские дизайнеры. Как сообщил глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик, некоторые изрядно опустевшие после ухода зарубежных магазинов торговые центры уже сами ищут местных дизайнеров, которые могли бы их заменить.

В Смольном намерены взять процесс под свой контроль, для чего создают перечень пустующих помещений в торговых центрах и готовых занять их дизайнеров. Кирилл Соловейчик предложил организовать производство одежды под брендом «Сделано в Петербурге» и в кратчайшие сроки поставить этот вопрос на системные рельсы.

Часто ходить по торговым центрам не всем пенсионерам позволяет уровень дохода. Как ранее сообщала «Страна Советов», россияне озвучили желаемый уровень пенсии.