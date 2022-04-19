Производитель бытовой химии Henkel уходит из России

Ведущий производитель промышленной и бытовой химии концерн Henkel AG объявил о решении выйти из бизнеса в России. В пресс-релизе компании поясняется, что в настоящее время она готовится к исполнению этого решения.

В немецкой компании Henkel AG в России 2500 сотрудников. Основу производства составляют клеи, а также чистящие и моющие средства.

Уточняется, что все они официально продолжат числиться занятыми в концерне и будут получать заработную плату. В компании отметили, что финансовые последствия выхода с российского рынка для неё самой пока невозможно прогнозировать.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что британский производитель бытовой химии Reckitt Benckiser Group Plc также объявил об уходе из России.