Большинство компаний Петербурге сократило набор новых сотрудников до конца года

51% работодателей Петербурга внепланово снизил или полностью приостановил набор сотрудников до конца текущего года. Такую статистику приводит пресс-служба «HeadHunter Северо-Запад».

2% петербургских компаний стали активнее искать новых сотрудников. В среднем по России этот показатель несколько выше — 4%.

33% работодателей Петербурга уменьшили численность персонала по сравнению с началом года. Этот показатель в Северной столице один из самых больших по стране. Об увеличении штата заявили в 12% компаний.

Лидером по уменьшению численности персонала стала строительная отрасль. В ней число занятых сотрудников упало на 26%.

Несмотря на вероятные сложности с поиском работы, Петербург вошел в тройку российских городов для жизни с семьей и детьми. Ранее Neva.Today сообщала, что чаще Северной столицы выбирали только Москву и Сочи.