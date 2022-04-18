Петербургский рынок труда поддержат на миллиард рублей

В Петербурге выделят более миллиарда рублей на поддержку рынка труда. Такие цифры были озвучены на совещании городского правительства. Средства будут направлены как из регионального, так и из федерального бюджетов.

Отмечается, что уровень безработицы, по данным на начало года, в Петербурге являлся одним из самых низких в России и составил всего 1,4%. В настоящее время менее 17 тысяч петербуржцев состоят на учете по безработице в службе занятости. В городе открыты более 79 тысяч вакансий.

В качестве мер поддержки планируется субсидирование работодателей, которые примут на работу отдельные категории граждан младше 30 лет.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что эксперты призвали россиян активно осваивать новые профессии в период кризиса.