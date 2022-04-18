Путин сообщил о нормализации розничного спроса в России

После недолгого ажиотажа по ряду товаров, наблюдавшегося на российском потребительском рынке, спрос пришел в норму. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что ажиотажный подъем спроса всегда бывает в таких ситуациях. Однако российские торговые сети уже восстанавливают товарные запасы.

Владимир Путин также отметил, что Россия выдержала беспрецедентное давление и ситуация стабилизируется. Отдельно глава государства подчеркнул, что курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в России будут развивать оптовые продовольственные рынки. Чтобы облегчить сбыт производителям сельскохозяйственной продукции.