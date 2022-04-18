В России планируют развивать оптовые продовольственные рынки

Систему оптовых продовольственных рынков планируют развивать в России. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин рынки помогут производителям сельскохозяйственной продукции реализовывать её как можно ближе к конечному потребителю в крупных городах.

На оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин отметил, что концепцию развития оптовых продовольственных рынков уже утвердило правительство. Он особо подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин назвал увеличение выпуска и поставок качественных продуктов питания ключевой задачей на текущий год.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозирует период структурных изменений в российской экономике в ближайшее время.