Вице-премьер Новак указал на отсутствие альтернативы российским энергоресурсам для ЕС

Российский вице-премьер Александр Новак считает, что для Европы не существует разумной альтернативы энергетическим ресурсам из РФ. Таким мнением он поделился в своей авторской колонке для журнала «Энергетическая политика», подчеркнув, что судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности Евросоюза.

Как пояснил вице-премьер, учитывая долю российских источников энергии на рынке, говорить о энергобезопасности Европы без них невозможно. При этом на роль ведущего поставщика газа в Европу претендую американские производители, но отсутствие инфраструктуры для его приема не даст возможность нарастить поставки быстро.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Дмитрий Песков не назвал дат перехода на оплату экспортируемых из России товаров в рублях, отметив, что точный срок пока определен только для газа.