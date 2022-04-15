Песков не назвал сроков перехода к оплате экспортируемых Россией товаров в рублях

Срок перехода к оплате за экспортируемые Россией товары в рублях пока неизвестны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точных сроков пока нет, за исключением российского газа.

Переход к оплате в рублях Дмитрий Песков назвал сложной задачей и пояснил, что давать какие-либо точные сроки сейчас было бы неправильно. Однако работа по данному направлению ведется более активно в соответствии с поручениями президента Владимира Путина. Пресс-секретарь особо отметил, что концептуальная установка главы государства абсолютно очевидна.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Финляндия почти на 30% сократила импорт электричества из Петербурга и Ленинградской области.