В МИД РФ пообещали не устраивать «санкционной истерии»

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Россия не будет устраивать санкционную истерию в отношении других стран.Его слова публикует РИА Новости.

Представитель МИД отметил, что ответные меры будут приняты и в некоторых областях контрмеры уже были введены. Однако, по словам Дмитрия Биричевского, российские власти считают рестрикции «палкой о двух концах». Поясняется, что они могут навредить и тому, кто их инициировал.

Дипломат пояснил, что веденные западными странами санкции были предсказуемы по своему влиянию на экономику России. К тому же у страны было время, чтобы к ним подготовиться. Он также напомнил, что экономика России быстро адаптировалась к изменениям, которые произошли в 2014 году.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге морские перевозки сократились на 30%.