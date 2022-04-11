Песков не нашел в России причин для дефолта

В России отсутствуют основания для того, чтобы объявлять дефолт. Об этом завил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отмечается, что Россия обладает всем необходимым потенциалом выполнения своих обязательств. Однако ситуацию может осложнить неконструктивная позиция оппонентов россии. Дмитрий Песков также напомнил, что министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что дефолт в России может быть только рукотворным.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Минпромторге составят список брендов, для которых будет разрешен параллельный импорт. В него войдут товары тех компаний, которые ранее официально приостановили деятельность в России.