В США назвали срок, когда Россия выйдет из числа крупнейших экономик мира

Из-за западных санкций Россия перестанет входить в число крупнейших экономик мира до конца текущего года. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз озвучил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Политик отметил, что не стоит недооценивать эффект от тех санкций, которые уже были введены. Удар по ВВП России он обозначил как двузначный, а эффект от санкций назвал реальным.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что, по данным опроса ВЦИОМ, 60% россиян уже успели ощутить на себе влияние санкций. Большинство из них посетовало на отсутствие в магазинах привычных товаров.