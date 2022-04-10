313 млн рублей получит Петербург на переподготовку работников заводов и фабрик

Почти 314 миллионов рублей выделят Петербургу на сохранение занятости. Как сообщает Мойка78, средства будут выделены на подготовку работников предприятий, которые пострадали из-за антироссийских санкций. Их работники, оказавшиеся под угрозой потери работы, смогут освоить новую специальность.

До конца текущего года переподготовку в Петербурге пройдут 5318 работников.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что более половины работающих петербуржцев задумываются о поиске дополнительного заработка. Каждый пятый горожанин уже нашел подработку.