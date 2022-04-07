Определился покупатель усадьбы Шуваловых в Парголово

В Петербурге продан на аукционе усадебный комплекс графов Шуваловых. Как сообщает пресс-служба организатора торгов Российского аукционного дома (РАД), усадьбу продали за 274,6 млн рублей.
Покупателем стала структура строительного холдинга AAG. В приобретенный ею лот входит участок площадью 7,6 гектара и 12 зданий и сооружений общей площадью 14,8 тысячи квадратных метров. Пять зданий имеют статус объектов культурного наследия.
Прежним владельцем усадьбы Шуваловых было Всероссийское НИИ токов высокой частоты имени Вологдина.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в ходе реконструкции наземный вестибюль станции «Электросила» может стать двухэтажным.