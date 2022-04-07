Немецкий экономист назвал последствия для Запада от попыток «изолировать» Россию

Антироссийские санкции на самом деле изолировали те страны, которые их ввели. Такую точку зрения озвучил немецкий экономист Андреас Бек. Об этом сообщает РИА Новости.Эксперт напомнил, что многие страны отказались поддерживать ограничения. В их число вошли Китай, Индия, Израиль, Пакистан, многие страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

Такое положение вещей создало опасную ситуацию для экономики ФРГ. Андреас Бек напомнил, что вся глобальная экономика зависит от доступа к ресурсам. В частности, Германия зависит от поставок алюминия и никеля, крупным экспортером которых является Россия. Повышен спрос на эти материалы и в самих США.