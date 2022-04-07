В импортозамещении помогут заключенные из колоний Петербурга и Ленобласти

В Петербурге и Ленинградской области производством популярных у населения товаров занимаются в том числе и заключенные исправительных колоний. Neva.Today сообщает, что заключенные производят товары по нескольким направлениям: деревообработка, металлообработка, сельское хозяйство, швейное производство, сувенирная и лакокрасочная продукция, продукты питания.

Трудящиеся на деревообработке не только распиливают древесину на доски и бруски. Они создают шкафы, детские кроватки, офисную мебель, посуду и даже принадлежности для бани. Отмечается, что цена мебели, произведенной в колонии почти не отличается от той, что можно было купить в магзинах IKEA до приостановки их работы.

Занятые на металлообработке заключенные создают лавочки, скамейки, урны, мангалы, оконные решетки, ворота и вентиляции. Все эти товары могут использоваться для благоустройства городов.

В колонии-поселении №1 занимаются производством молока, а в исправительной колонии №3 делают макаронные изделия. Как сообщает УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области, все необходимые этапы контроля качества продукция успешно проходит.

Занятые в швейном производстве заключенные создают одежду для других заключенных и шьют форму для представителей силовых структур. Среди других производимых в колониях товаров: спецодежда, зимние костюмы, постельное белье, полотенца, защитные костюмы и даже халаты для врачей.

Выходят из-под рук заключенных и сувениры, в том числе шахматы и нарды. С учетом размера, сложности резьбы и рисунка, обойдется такой сувенир в сумму от 10 тысяч рублей. В числе продукции также шкатулки стоимостью от 1500 до 5000 тысяч рублей, сувенирные модели кораблей, стоимость которых доходит до 50 000 рублей и шампура стоимостью от 2 до 8 тысяч рублей.

В исправительной колонии №6 заключенные заняты изготовлением машинок для чистки обуви. Колония также перерабатывает вторсырьё.