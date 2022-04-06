Петербургским молочникам не хватает ингредиентов для сыров и йогуртов

Производства молока и сыроварни в Петербурге столкнулись с дефицитом основных ингредиентов. Как сообщают Невские Новости, возникли сложности с солями-плавителями, некоторыми сырными заквасками и крахмалами для йогуртов.

Ранее данные компоненты производства поставляли из Германии, Нидерландов, Франции и Дании. Везли ингредиенты также из Беларуси и США.

В ООО «Валио» изданию рассказали, что сложности с ингредиентами их не пугают, сейчас производители активно ищут новых поставщиков. Однако, как отмечается, этот процесс связан с определенными рисками, ведь ингредиенты от новых поставщиков должны быть того же качества, как и ранее. Это требование необходимо соблюсти, чтобы сохранить высокие органолептические характеристики.