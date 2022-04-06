Петербурженка поделилась воспоминаниями о торговле и общепите в СССР в эпоху дефицита

Эксперты называют разные причины пустых полок в магазинах в настоящее время. Это и уход с рынка ряда товаров, и резкий спрос на другие позиции, которые скупают напуганные потребители и появление спекулянтов, и намеренное создание ажиотажа для продажи залежавшихся товаров. И спекулянты, и искусственный ажиотаж являются предметом пристального внимания полиции и Федеральной антимонопольной службы. Однако некоторые покупатели все равно уверены, что все будет как в СССР.

аботница советской торговли Мария Полякова рассказала «МК в Питере», что происходило в магазинах города в 1980-х и 1990-х годах. Она вспоминает, что проблема дефицита возникала куда чаще, чем с этим сталкивались обыватели. Рассказ женщины основан только на личном опыте, а не сложившихся в этой сфере мифах.

Мария Полякова рассказала, что с проблемой внезапно исчезнувших продуктов, которые нужно было чем-то заменить в советских магазинах, столовых и ресторанах сталкивались как минимум каждое десятилетие. В 1978 году она сама руководила столовой Кировского завода. В 1984 женщина занималась созданием поточной линии по производству нового деликатеса, который сейчас известен как «крабовые палочки». В 1991-м Мария работала в пышечной «Час пик», которая и поныне существует на Большой конюшенной (тогда улице Желябова).

О первом на её памяти дефиците женщина рассказывает в 1963 году. Следствием Карибского кризиса стало исчезновение муки в Ленинграде. Тогда в городе появились знаменитые батоны за 10 копеек из муки, которая, по воспоминаниям Марии Поляковой, была весьма скромного качества.

В конце 1970-х руководителям заводского питания Кировского завода дали указание сделать так, чтобы рабочие не заметили дефицит мяса. Не должны были меняться ни порции, ни цены. В итоге мясные котлеты в заводском меню заменили зразы — мясные рулеты с начинкой. Кроме работников столовых о дефиците мяса тогда не знал никто, так как руководство опасалось паники.

Линию по производству «крабовых палочек» разрабатывали в енинградском государственном институте по проектированию предприятий рыбного хозяйства («Гипрорыбпром») в 1980-е годы. Серьем служила треска, которую уже тогда экспортировали из Финляндии и даже из Китая. При этом, как вспоминает Мария Полякова, своей недорогой рыбы в СССР было предостаточно, а килограмм трески обходился покупателям в 66 копеек.

В 1980-х ленинградцы сталкивались с перебоями с картофелем. Корнеплод в городе был, но часто гнилой, так как картошку не умели хранить.

Сама Мария Полякова считает ажиотаж неоправданным, так как с помощью логистики можно всегда обеспечить людей товарами. Любой продукт, по её мнению, можно чем-то заменить, тем более при нынешнем их разнообразии.

Женщина вспоминает, что в 1991-м году все было не так просто. Когда в пышечную «Час пик» не завезли сахарную пудру, работники заменили её сахаром. Однако цена готовых пышек выросла на одну копейку. В итоге все работники пышечной тогда остались без премии и получили указание восстановить прежнюю цену.

Ажиотаж возникал из-за промышленных товаров. Женщина вспоминает, что в 1989 году в «Гостином Дворе» задавили двоих покупателей. После выкрика о привозе женских костюмов толпа рванулась вперед.

Впрочем, Мария Полякова вспоминает, что и тогда можно было решить любой вопрос. Многие покупали не свой размер и перешивали вещи в ателье. С тканями не было проблем, поэтому ленинградцы часто шили вещи сами.

Работники торговли наших дней соглашаются со своей коллегой, что ажиотаж часто создается искусственно. В одной из торговых сетей изданию рассказали, что ажиотажный спрос на сахар был обусловлен тем, что продукт приобретали в больших объемах для последующей перепродажи.

В итоге сеть увеличила поставку продукта в магазины на 30%. На своих произвосдвтенных площадках ускорили фасовку сахара. В сутки готовят к отправке на прилавки до 100 тысяч тонн продукта.

Ранее Минпромторг разрешил магазинам ограничивать количество отпускаемого в одни руки товара. Но в Санкт-­Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» уверяют в незаконности данной меры. Председатель организации Всеволод Вишневецкий напоминает, что покупатель имеет право приобрести столько товара, сколько посчитает нужным. Эксперт также напомнил, что с 10 марта действует мораторий на проверки магазинов, что делает бесполезным написание жалоб. Покупателю остается только идти в суд.

В торговых сетях ограничение на отпуск товара называют способом гарантировать равный доступ к нему всем покупателям. Количество некоторых товаров, отпускаемых в одни руки, приняли решение лимитировать в магазинах «Магнит» и «Перекресток». Кассир последнего уверяет, что ажиотажа нет. Однако, сахарного песка по цене в 94,5 рубля за килограмм на полках немного.

Мария Полякова в текущей ситуации закупок впрок делать не стала. Женщина гвоорит, что пережила и не такое.