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Эксперты прогнозируют споры между ТРЦ и уходящими арендаторами в судах

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© Фото: Baltphoto

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Долю приостановивших работу в петербургских ТЦ ретейлеров оценивают от 12 до 20%.

В Петербурге около 3,26 млн квадратных метров торговой недвижимости. Об этом сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на данные «Коллиерз Интернешнл». По оценке агентства доля временно приостановивших работу арендаторов составляет от 12 до 20%. Около 4% приходится на сферу общепита.

Эксперты напомнили, что в связи с приостановкой работы ТЦ два года назад из-за пандемии выросло количество арбитражных споров. Если работу приостанавливают магазины в ТРЦ, за это предусмотрены штрафы ,которые эксперты называют «конскими». Артём Дмитренко, управляющий партнёр юркомпании "Дмитренко и партнёры", вспоминает, что один из его клиентов предусмотрел для арендаторов штраф за приостановку деятельности на несколько дней в размере 15% от оборота предыдущего месяца.

Светлана Гузь, управляющий партнёр бюро юридических стратегий Legal to business, добавила, что в договоры аренды обычно входит обязанность арендатора открывать свой магазин в часы работы ТРЦ. У арендатора при этом, как правило, нет возможности в одностороннем порядке расторгнуть договор с ТРЦ в связи с уходом компании из страны.

С учетом этих обстоятельств эксперты прогнозируют рост количества исков к арендаторам в арбитражном суде города.

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