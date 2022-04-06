Матвиенко рассказала о вариантах при отказе Евросоюза от российского газа

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия готова к любым возможным вариантам по поставкам энергоресурсов, в том числе и к отказу Евросоюза от российского газа. Такое заявление спикер Совфеда сделала заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Алма-Ате 29 марта.

Валентина Матвиенко отметила незаинтересованность России в полной остановке импорта российских энергоресурсов в Европу, но готова к тому, что Евросоюз может пойти на такой необдуманный шаг.

Спикер Совфеда отметила бурное развитие стран Азии, Китая, Индии, поэтому и потребность в энергетических ресурсах у них будет расти. Она пояснила, что в настоящее время прорабатываются варианты замены рынков.