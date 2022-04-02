Запас сахара в Петербурге составляет около 300 тонн

В Петербурге имеется необходимый запас продуктов. Об этом сообщает администрация города по итогам визита губернатора Александра Беглова в оптово-распределительный центр крупной торговой сети X5 Group.

Площадь склада составляет 28 тысяч квадратных метров. Товары с него развозят по девяти сотням магазинов по всему Северо-Западу. Ассортимент превышает три тысячи наименований товаров.

Губернатор отметил, что все продовольственные товары имеются в наличии. Запас сахара составляет около 300 тонн, а соли — примерно 200 тонн. Запас других продуктов губернатор также назвал значительным.

Отмечается, что не все складские магазины имеют большие складские помещения. С учетом этого корректируются графики поставок.

Александр Беглов отметил, что ажиотажа нет и поставки продолжаются.