В Петербург стали привозить больше белорусских продуктов

В Петербурге находится с официальным визитом делегация из Республики Беларусь во главе с премьер-министром страны Романом Головченко. Как сообщает 78.ru, она посетила Белорусский продовольственный форум, который проходит в отеле «Эмеральд».

Роман Головченко отметил, что Петербург — третий в России город по количеству потребляемых российских продуктов. Больше привозят только в Москву и Московскую область.