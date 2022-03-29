«Теремок» хочет поставить свои фуд-траки у закрытых петербургских McDonald’s

Сеть ресторанов «Теремок» может использовать пространство рядом с закрывшимися ресторанами McDonald’s для установки своих фуд-траков. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на совладельца компании Виталия Свидовского.

Отмечается, что данный вопрос уже обсуждался с правительством Петербурга. Фуд-траки с блинами ранее появились у закрытых ресторанов в Москве.