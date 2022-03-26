Петербургский завод Hyundai будет простаивать до мая

Автозавод Hyundai в Петербурге будет находится в состоянии простоя с 27 марта по 30 апреля 2022 года. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на приказ ООО «ХММР». В документе указывается, что предприятие простаивает по причинам, не зависящим от работодателя и работника.

Далее уточняется, что решение принято в связи с отсутствием автокомпонентов. Работников за указанный период будут платить не менее двух третей от тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя.