Петербург обойдется без весенней корректировки бюджета

Весеннюю корректировку бюджета в Петербурге проводить не будут. Такое решение приняло городское правительство. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» вице-губернатор Алексей Корабельников.

Чиновник отметил, что в приоритете остается строительство уже начатых и новых объектов социальной инфраструктуры.