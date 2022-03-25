13,5 тысяч работников петербургских предприятий отправлены в вынужденный простой

В Петербурге в настоящее время отправлены в вынужденный простой 13,5 тысяч сотрудников. Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на комитет по труду и занятости населения, в режиме простоя находятся автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota.

В комитете по труду уточнили, что согласно законодательству, во время простоя работникам выплачивают не менее 2/3 от заработной платы.

Ранее глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик сообщил, что все три производства могут возобновить деятельность в конце марта-начале апреля.