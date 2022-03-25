Эксперт спрогнозировал падение трафика Большого порта Санкт-Петербурга до 70%

В марте текущего года «Большой порт Санкт-Петербурга» был вынужден сократить количество обрабатываемых грузов. Как сообщают «Ведомости Санкт-Петербург», точную долю сокращения грузооборота в порту не назвали. Это связано с приостановкой заходов судов в порт контейнерными линиями.

Директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов прогнозирует, что в портах останется лишь 30% от обычного трафика.