Эксперт оценил последствия продажи газа Евросоюзу за рубли

На совещании правительства РФ президент Владимир Путин заявил о решении по переводу оплаты за газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, в российские рубли в кратчайшие сроки. Аналитик Игорь Юшковв беседе с «АБН» отметил, что данная мера принимается, чтобы подтолкнуть Европу отменить санкции в отношении Центробанка и укрепить рубль.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков охарактеризовал принятую Россией позицию как ультимативную для Европы. Он уточнил, что механизм перевода торговли газом на рубли будет разработан в течение недели. В настоящий момент коммерческие контракты «Газпрома» подразумевают оплату в долларах и евро.

Эксперт связывает такой ультиматум России с санкциями против Центрального банка, которые являются принципиальным вопросом для страны. Отмечается, что 23 марта Владимир Путин уже упоминал его. Данная мера, как предполагается, должна подтолкнуть Евросоюз к снятию санкций с Центробанка.

Как поясняет аналитик, у Европы неизбежно возникнет вопрос, где взять необходимое для оплаты газа количество рублей. Их придется покупать у Центробанка, который находится под санкциями.

Игорь Юшков подчеркнул, что речь в этом случае идет не столько о торговле газом, сколько о создании необходимости снять ранее наложенный на Центробанк санкции. Из-за них у ЦБ оказались заморожен золотовалютные резервы, которые при суммарной оценке составляют порядка 300 миллиардов долларов. Переход на оплату российского газа в рублях также должен способствовать укреплению национальной валюты.

Такой переход сделает рубль более востребованным, так как по сути его нужно будет менять на газ. Согласно действующей в настоящее время схеме, 80% полученной в качестве оплаты валюты «Газпром» должен продать а внутреннем валютном рынке. Теперь обменивать всю сумму валюты на газ будут вынуждены европейцы.

Данная ситуация, по мнению Игоря Юшкова, эквивалентна необходимости для «Газпрома» продавать все 100% своей валютной выручки на внутреннем рынке. Если такой переход будет выполнен, национальная валюта может укрепить позиции.

При этом, как напомнил эксперт, европейская сторона вполне может заявить о нарушении Россией условий контрактов, касающихся расчетов в евро, и требовать их неукоснительного соблюдения. Если Европа откажется приобретать газ за рубли, торговля приостановится.

Как спрогнозировал Игорь Юшков, в этом случае возможна полная остановка торговли энергоносителями. Если европейские не примут условия России, это усугубит кризис.

Как отметил аналитик, данный вопрос касается и переговоров России с Украиной. Данный документ будет заключен не только между двумя сторонами, но и при участии так называемого коллективного запада. Эксперт подчеркнул, что по неподтвержденной информации достижение этих договоренностей может приближаться. В связи с эти, Россия поднимает ставки, а каждая из сторон стремится усилить переговорную позицию.