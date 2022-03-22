Эксперт рассказал, как рост цен на зерно повлияет на стоимость хлеба

За прошедшую неделю рост цен на пшеницу на внутрироссийском рынке превысил 500 рублей за тонну. Из-за повышения спроса ячмень прибавил в цене 1,1 тысячу рублей.

Доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод в беседе с изданием «АБН» напомнил, что, согласно указу Михаила Мишустина, на поддержку хлебопекарной отрасли направят 2,5 млрд рублей. Из этих средств предприятиям компенсируют часть затрат на производство и реализацию продукции.

Леонид Холод уточнил, что такие меры были приняты после того, как представители отрасли пообещали не поднимать цены на социально значимые сорта продукции. Затраты на приобретение зерна в производстве хлеба составляют не самую большую статью — порядка 20%.

Экс-замглавы Минсельхоза объяснил, что к подорожанию тонны пшеницы на 500 рублей привели несколько факторов. К настоящему моменту зерно хранится уже более полугода при необходимости соблюдения определенных условий хранения. Еще одним фактором стала общая инфляция, которая коснулась также собственников сырья и тех, кто занимается хранением зерна.

Леонид Холод также частично связал удорожание с общим увеличением уровня мировых цен. Несмотря на закрытие экспортных каналов, держатели зерна будут и дальше повышать цены. В преддверии нового урожая и при условии следования общим мировым тенденциям это еще более вероятно.

Новых контрактов на экспорт зерна сейчас не заключают. Но, как пояснил эксперт, ранее заключенные договора продолжают влиять на рост цен.

Повышение цен на зерно и хлеб возможно не на самом высоком уровне. Леонид Холод напомнил, что цены на зерно увеличиваются ежегодно во время переоценки запасов зерна перед новым урожаем. Данное положение дел наблюдается для многих сезонных товаров с длительным сроком хранения.