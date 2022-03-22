В Смольном оценили зависимость петербургской промышленности от импорта

Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко оценил насколько петербургские предприятия зависимы от импортных составляющих. На заседании правительства города он отметил, что зависимость колеблется от 10 до 70%.

Нелокализованные в России производства на предприятиях с иностранным участием зависят от зарубежных поставок в большей степени. Отечественные предприятия зависимы меньше.

Перечисляя значимые для петербургской промышленности вызовы, Валерий Москаленко отметил ограничение экспорта высокотехнологичной продукции и комплектующих, отказ в импорте некоторых составляющих для пищевой промышленности, ограничения в сфере международных перевозок, высокую стоимость кредитных средств.

Глава комитета подчеркнул, что сложившаяся ситуация вызывает необходимость выстраивания новых производственных и транспортно-логистических цепочек, поиску новых контрагентов.