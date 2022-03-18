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Александр Беглов заявил, что зарубежные компании хотят остаться в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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Ни одна компания не заявила об уходе.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что, разрывая отношения с российским рынком, зарубежные компании не хотят уходить из Петербурга. В интервью во время телемарафона на телеканале «Санкт-Петербург» градоначальник отметил, что все компании выполняют российские законы и выплачивают сотрудникам заработную плату в течение трех месяцев, подчеркивая, что не хотят уходить из Северной столицы.

Александр Беглов назвал такое положение дел естественным, так как компании не хотят терять на петербургском рынке хорошую прибыль. За годы своей работы все они подготовили хороших специалистов, которых потом не смогут собрать обратно, если прекратят свою работу хотя бы на время. Губернатор подчеркнул, что квалифицированные работники требуются абсолютно во всех отраслях Петербурга.

18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, на телеканале «Санкт-Петербург» проходит телемарафон. Эксперты ищут ответ на вопрос, как Петербург может стать точкой соединения процессов в преодолении испытания, с которым столкнулась Россия. Главная тема марафона — как превратить кризис в новые возможности.

В марафоне принимают участие губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, вице-губернаторы Борис Пиотровский, Ирина Потехина, Алексей Корабельников, Владимир Княгинин, Максим Соколов, Николай Линченко, Анатолий Повелий, Максим Мейксин. Зрителей телеканала «Санкт-Петербург» ждут включения из различных регионов. Ожидаются прямые включения из Крыма и Москвы, а также Пскова, Архангельска, Великого Новгорода и других городов.

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