Резюме в Петербурге стало больше, а вакансий — меньше

На рынке труда Петербурга и Ленинградской области за три прошедших недели наметились значительные изменения. Как сообщили в пресс-службе «HeadHunter Северо-Запад», количество активных вакансий за данный период уменьшилось на 14,9%.

Количество активных резюме от соискателей возросло на 8,7%. Эксперты связывают это изменение с первыми небольшими сокращениями и мониторингом рынка в нестабильный период.

Отмечается, что часть компаний перешла в так называемый режим ожидания, приостановив наем новых сотрудников. По данным на конец прошлого года на одну свободную вакансию в среднем по России приходилось 4 резюме. В настоящее время их количество возросло до пяти.