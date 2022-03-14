Петербуржцам рассказали, когда все-таки закроются рестораны McDonald’s

Рестораны McDonald’s в Петербурге, как и по всей России, планировали приостановить работу с 14 марта. Однако в понедельник снова открыли свои двери для посетителей.

В компании «Мадоналдс» такое противоречие объяснили тем, что на складах заведений общепита пока есть товар. Представитель пресс-службы компании Наталья Меркушова пояснила компании, что заведения McDonald’s будут закрывать не одномоментно, а постепенно, когда запасы сырья начнут заканчиваться.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в некоторых заведениях сети вечером воскресенья собрались огромные очереди, так как было объявлено, что это заключительный день работы ресторанов.