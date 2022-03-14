Петербургские рестораторы сетуют на подорожавшие продукты и проблемы с алкоголем

Владельцы заведения общественного питания в Петербурге столкнулись с резким ростом цен на импортные продукты. Как сообщает «Деловой Петербург», на многие из них подорожание составило от 30 до 50%.

Рестораторы делятся друг с другом ценной информацией о надежных местных поставщиках. Шеф-повара многих заведений разрабатывают новое меню, опираясь на имеющиеся в наличии ингредиенты.

Основатель гастропабов "Коза Дереза" Евгений Ларченко в разговоре с изданием назвал весьма сложной проблему с алкоголем. Многие поставщики теперь работают с ресторанами только по полной предоплате, а ассортимент доступных напитков существенно сократился.

Совладелец "Бакунин груп" Александр Романенко посетовал, что поставщики поднимают цены, уже не извещая об этом рестораторов. О том, что заплатить придется больше, последние узнают из накладных, по которым принимают товар.

Руководитель компании Gastronoma Данил Герасимиди выразил мнение, что пересматривать меню в итоге придется всем ресторанам. Те заведения, которые сделают это позже других, рискуют обанкротится.