Burger King временно приостановил поддержку российского рынка

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России лишилась корпоративной поддержки. Компания Burger King опубликовала соответствующее заявление 10 марта.

Ресторанами Burger King в России управляет местный мастер-франчайзи, коим является ООО «Бургер Рус». Своих ресторанов в стране у компании нет.

Прекращение корпоративной поддержки означает остановку операций, маркетинга и цепочки поставок. Мастер-франчайзи из России также лишается возможности получения инвестиций и расширения. В России в настоящее время около 800 заведений быстрого питания под брендом Burger King.

Ранее сообщалось о приостановке деятельности на российском рынке двух других крупных сетей заведений быстрого питания — McDonald’s и KFC.