Петербургский завод Nissan временно остановят с 14 марта

Автомобильный завод Nissan в Петербурге приостановит работу с 14 марта в связи с нехваткой комплектующих. Как сообщили в пресс-службе предприятия, работа приостанавливается на три недели. Подчеркивается, что в настоящее время предприятие продолжает выполнять отгрузки готовых автомобилей в дилерские центры Nissan.

Завод Nissan в Петербурге открылся в 2009 году. Он производит три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai. За 2021 год, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса компания продала 51,3 тысячи автомобилей. Это на 9% меньше, чем ранее.