Более 200 видов товаров запретили вывозить из России до конца года

Правительство России временно запретило вывозить из страны около 200 наименований товаров. Информация об этом появилась на сайте кабмина 10 марта.
В перечень запрещенных к вывозу категорий вошли медицинское, технологическое, телекоммуникационное оборудование, транспорт, электрооборудование. Запрещается вывозить локомотивы, контейнеры, вагоны, мониторы, пульты и панели.
Исключение составляют государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазия и Южная Осетия. На них ограничения на вывоз не распространяются.
Постановление также накладывает ограничение на вывоз некоторых видов лесоматериалов в государства из ранее утвержденного перечня совершивших недружественные действия.