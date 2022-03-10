Медведев намекнул McDonald’s, что в России умеют делать котлеты с булками

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отозвался на уход иностранных компаний из России мнением, что им будет непросто вернуться на российский рынок. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Зампред Совбеза привел в пример 2014 год, когда также были введены санкции. По его словам, за это время Россия смогла обеспечить продовольственную безопасность и решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения.

Дмитрий Медведев отметил, что производить котлеты и булки умеют и в России. Этим, как уточнил политик, могли бы заняться попавшие под санкции российские бизнесмены. Завершил свой пост Медведев тем, что передал привет McDonald’s.