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Медведев намекнул McDonald’s, что в России умеют делать котлеты с булками

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© Фото: pixabay.com

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Зампредседателя Совбеза отметил, что вернуться на российский рынок ушедшим иностранным компаниям будет непросто.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отозвался на уход иностранных компаний из России мнением, что им будет непросто вернуться на российский рынок. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Зампред Совбеза привел в пример 2014 год, когда также были введены санкции. По его словам, за это время Россия смогла обеспечить продовольственную безопасность и решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения.

Дмитрий Медведев отметил, что производить котлеты и булки умеют и в России. Этим, как уточнил политик, могли бы заняться попавшие под санкции российские бизнесмены. Завершил свой пост Медведев тем, что передал привет McDonald’s.

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