В X5 Group объяснили, почему опустели полки продуктовых магазинов в Петербурге

В торговой сети X5 Group, которой принадлежат магазина «Перекресток» и «Пятерочка», объяснили опустевшие полки с некоторыми продуктами. Как сообщает «Комсомольская правда», петербуржцы жаловались на дефицит сахара, муки, круп и некоторых других категорий.

В пресс-службе X5 Group уточнили, что резкий рост спроса на некоторые категории продуктов, которые петербуржцы скупают тележками, привел к возникновению пустых полок. У поставщиков достаточно запасов данных категорий, но они не успевают вовремя фасовать продукты и поставлять их в торговые сети.

В X5 Group отметили, что ситуация напоминает сложившуюся в начале пандемии коронавируса, когда люди также закупали продукты впрок. Ретейлер рассчитывает, что в ближайшее время ситуация нормализуется.