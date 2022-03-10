Toyota пообещала не уходить с российского рынка

Японская автомобильная компания Toyota заявила, что не планирует покидать российский рынок. В пресс-службе бренда уточнили, что все дилерские центры Toyota и Lexus работают в штатном режиме. Об этом пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что компания Toyota временно приостановила выпуск автомобилей, которые идут из России на экспорт. Такое решение в компании объяснили сложностями со снабжением. Уточняется, что планов по закрытию завода в России у компании нет. Сейчас его работа просто приостановлена.

Ранее о приостановке поставок в Россию объявили автопроизводители Volvo, General Motors и Volkswagen.