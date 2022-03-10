Места ушедших с рынка заведений фастфуда в Петербурге могут занять их «клоны»

В Петербурге в настоящее время работают 95 заведений KFC, 17 кафе Pizza Hut и 82 точки McDonald’s. Такие данные опубликованы сервисом «Яндекс.Карты». Ранее владеющие данными брендами компании заявили о приостановке свой деятельности в России.

В сети кафе русской кухни «Теремок» уточнили «Невским Новостям», что не планируют рассматривать для расширения освобождающиеся помещения конкурентов. В уходе с рынка сильных операторов в ней видят негатив. Однако позитивный момент также присутствует. В компании рассчитывают на приток линейного персонала, который позволит справиться с образовавшимся во время пандемии кадровым голодом.

В фирменной сети «Стейк & Бургер» от компании «Мираторг» изданию сообщили о дальнейших планах по расширению сети в Петербурге. До конца года в сети, согласно планам владельцев, должен быть уже 41 ресторан.

Совладелец бара уличной еды PITA’S Александр Крылов прогнозирует рост числа посетителей в связи с временным закрытием заведений конкурентов. Он также уточнил, что при игнорировании авторского права в России на месте ушедших заведений могут появиться их местные копии.