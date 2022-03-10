Петербургским компаниям разрешили направлять до 90% своих расходов на научные разработки

Петербургские компании, согласно внесенным в закон «О налоговых льготах» изменениям, смогут направлять до 90% своих расходов на научные исследования. Ранее для вкладывающих свои средства в передовые научные технологии был введен налоговый вычет по налогу на прибыль.

В пресс-службе Смольного уточнили, что таким способом удастся снизить налоговую нагрузку на предприятия. Освободившиеся средства они смогут направить на создание новых продуктов и технологий. Это будет способствовать увеличению количества рабочих мест в Петербурге.