Аукцион на оформление стенда ПМЭФ-2022 объявлен в Петербурге

В Петербурге готовятся к Международному экономическому форуму. Власти ищут подрядчика, который займется оформлением экспозиции Санкт-Петербурга с целью презентации инвестиционных возможностей города.

Конкурсная документация была опубликована 5 марта. Заказчиком выступает комитете по промышленности. Стенде обойдется городу в 63 миллиона рублей. От подрядчика требуется создать экспозицию и деловую зону с дизайн-проектом.

Как сообщает «Фонтанка», в комитете пояснили, что пока не получали ни подтверждения того, что форум точно состоится, ни информации об отмене. Форум запланирован на 15–18 июня 2022 года.