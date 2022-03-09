Петербургский предприниматель предложил программу спасения экономики города

Предприниматель из Петербурга Михаил Бурчик опубликовал программу спасения петербургской экономики. Об этом сообщает spb.mk.ru. Михаил Бурчик отметил, что ситуация становится сложнее с каждым днем и вызывает множество опасений у каждого жителя страны. Ранее все жители работали, обеспечивали свои семьи. Но ситуация изменилась кардинально, особенно в Петербурге.

О прекращении деятельности в России уже заявили десятки иностранных компаний. Владельцы компаний понесут сильные убытки, но оппоненты, как уверен предприниматель, не считаются со своими потерями.

В ближайшее время это приведет к появлению в городе десятков тысяч безработных. В городе нарушатся цепочки движения денежных средств, поэтому ситуация окажет влияние на всех петербуржцев, а не только на тех, кто потерял работу. Финансовая поддержка оставшихся без работы существенно увеличит нагрузку на бюджет. Далее, по мнению автора программы, десятки тысяч безработных могут превратиться в сотни тысяч.

Михаил Бурчик отметил, что уходящие компании говорят о временной приостановке деятельности, что оставляет надежду, что все само вернется к привычному ритму. Но автор программы призвал вынести урок из последних событий и верить только действиям.

Предложенная Михалом Бурчиком программа спасения состоит из четырех пунктов:

1. Он предлагает составить реестр объектов имеющейся в Петербурге иностранной собственности. Предприниматель выступил за немедленную конфискацию имущества.

2. Из реестра, по мнению Михаила Бурчика, следует выделить наиболее важные объекты, которые оказывают максимальное влияние на экономическую и социальную составляющую региона.

3. Чтобы обеспечить бесперебойную работу наиболее значимых объектов, Михаил Бурчик предложил создать государственную организацию с полномочиями для временного управления ими.

4. Далее для эффективной работы предприятий предприниматель считает нужным привлечь профессиональных управляющих и консультантов из числа бывших российских собственников предприятий или топ менеджеров.

По мнению автора проекта, данные меры относятся к сложным и непопулярным. Однако без них Петербургу придется еще труднее.