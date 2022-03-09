Сотрудники McDonald's назвали дату закрытия ресторанов в Петербурге

Петербуржцы встретили новости о закрытии ресторанов быстрого питания McDonald's очередями. Об этом сообщает «Комсомольская Правда». Корреспондент издания посетил ресторан сети на Петроградской и пришел к выводу, что ждать придется как минимум час. Из-за наплыва желающих заведение даже ограничивало вход посетителей.

«Галерее» особых очередей в McDonald's не наблюдалось. Точнее они были стандартного размера.

Сотрудники заведения сообщили корреспонденту, что работают в обычном режиме до 11 марта. После этого заведения временно закроются. На какой срок пока неизвестно. Сотрудники также говорят, что им неизвестно, уволят ли их или будут выплачивать зарплату.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на «Авито» появились объявления от предприимчивых граждан, якобы продающих остатки из ресторанов и предлагающих приобрести еду из McDonald's втридорога.