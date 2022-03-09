KFC и Pizza Hut приостановят работу в России

Yum! Brands приостанавливает свою деятельность на территории Российской Федерации. Компании принадлежат рестораны быстрого питания KFC и Pizza Hut.
Конкретная дата, когда рестораны сетей прекратят работу, пока не называется. Компания также заявила о замораживании всех инвестиций и дальнейшего расширения сети ресторанов на территории России. Прибыль от операций в России компания обещает направить на гуманитарные цели. В частности, 1 миллион долларов Yum! Brands переведет в Красный Крест, чтобы помочь пострадавшим от кризиса. Компания также перечислит помощь ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программе и Международному комитету спасения.