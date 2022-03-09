Производитель сигарет Imperial Brands приостанавливает деятельность в России

Компания Imperial Brands из Великобритании объявила о приостановке продаж и производства табачных изделий в России. Её производство в Волгограде будет остановлено, также будет прекращена вся маркетинговая деятельность. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В Imperial Brands заявили, что на время приостановки деятельности завода его сотрудникам будет выплачиваться заработная плата. Компания является четвертой по величине в мире среди производителей табака. Ею выпускаются бренды Davidoff, Richmond и Gitanes.

Уточняется, что на рынок России и Украины в 2021 году у компании пришлось около 2% общей чистой выручки.